Синій колір поліпшує розумові здібності людини

Наукові співробітники Національного центру зимових видів спорту при Міттуніверситеті (Університет середньої частини Швеції) в результаті проведеного дослідження виявили несподівано позитивний вплив синього світла на розумові здібності людини о, що перевершує ефект кофеїну. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

У світі шведи займають перше місце за споживанням кави на душу населення, тепер у них з`явився новий засіб для підтримки високого рівня працездатності. "Існує можливість використання синього світла в різних робочих умовах, де потрібен високий рівень уваги і пильності", - говорить керівник проекту Мартін Бівен.

Вчені досліджували ступінь неспання і когнітивні функції добровільних учасників до і після різних експериментів і тестів. Розділені на групи, ті піддавалися впливу білого світла в поєднанні з плацебо, білого світла і 240 мг кофеїну, синього світла і плацебо і, нарешті , синього світла і кофеїну.

Останнє поєднання найбільшою мірою покращувало реакцію, здатність приймати рішення, точність. Піддавалися дії тільки синього світла показували кращу здатність до концентрації в порівнянні з іншими групами. Результати дослідження також показали, що найкращим чином на позитивний ефект синього світла реагували люди з синім кольором очей.

Автори проекту зазначають, що в дослідженні брало участь обмежена кількість добровольців, проте отримані результати очевидні і не викликають сумнівів.