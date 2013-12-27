Понад 35 автомобілів зіткнулися через снігопад

Більш як 35 автомобілів зіткнулися через снігопад в американському штаті Пенсільванія.

Як передає ІТАР-ТАСС, за повідомленням місцевих властей, один з автомобілів врізався в снігоприбиральну машину на шосе поблизу міста Моргантаун. Потім почалася ланцюгова реакція: з керуванням не впоралися ще кілька десятків водіїв. Причиною ДТП стали складні погодні умови. У районі події йшов сильний сніг.

На місце аварії прибуло багато бригад пожежників і медиків. Деякі потерпілі були доставлені в лікарні на вертольотах.

В останні дні негода спричинила сотні дрібніших ДТП у центральних і північно-східних штатах США. Особливо багато аварій сталося у Мічигані і Мені, на які обрушилися сильні снігопади і крижані дощі. Деякі дороги там досі покриті товстим шаром льоду, і по ним неможливо проїхати.