Апельсиновий фреш - кращий вранішній старт організму

Вчені з університету Баффало з`ясували, що найкорисніший ранковий напій – свіжовичавлений апельсиновий сік.

Всі ми звикли починати свій день з чашки кави або чаю, але американські вчені стверджують, що кращий старт організму дає апельсновый фреш.

Співробітники університету Баффало провели експеримент з людьми у віці від 20 до 40 років, яких поділили на три групи: перша запивала сніданок солодкою водою, друга пила звичайну воду, а третя – апельсиновий сік. Як з`ясувалося, в крові добровольців, які пили сік, виявлено більше речовин, що зміцнюють імунну систему, і менше глюкози.