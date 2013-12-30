У Волгограді - другий за добу теракт: загинуло щонайменше 10 людей

У російському місті Волгоград стався другий за добу теракт, загинуло щонайменше 10 людей.

Про це повідомили УНІАН в Слідчому комітеті Росії.

«Сьогодні близько 08.10 хвилин в тролейбусі маршруту 15А в Дзержинському районі міста Волгограда стався вибух. За попередніми даними, не менше 10 осіб загинуло, 15 постраждали. Тролейбус зруйнований повністю», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Росії по Волгоградській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів , передбачених ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ст. 222 КК РФ (незаконний оборот зброї).

В даний час на місці події працюють фахівці - вибухотехніки, слідча група СК Росії приступила до первинних слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН , вчора, 29 грудня, в будівлі залізничного вокзалу в Волгограді , в результаті теракту загинуло 16 осіб, у тому числі співробітник поліції, більше 30 постраждалих госпіталізовано, в тому числі одна дитина 2004 року народження .