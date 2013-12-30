Китай скасовує політику "одна сім'я - одна дитина"

Китайські законодавці вирішили пом`якшити політику "одна сім`я - одна дитина", що проводилася в країні з кінця 1970-х років із метою обмеження народжуваності.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі , тепер сім`ям можна буде мати двоє дітей, у випадку якщо батько й мати самі були єдиними дітьми у своїх батьків.

Відповідну резолюцію, за повідомленням державного агентства Синьхуа, прийняв постійний комітет Всекитайських зборів народних представників - найвищого органу законодавчої влади в КНР.

Поки це ще лише наміри, оскільки рішення постійного комітету ВРНП повинні бути формально схвалені зборами народних представників.

Проте раніше подібна демографічна політика вже діяла в деяких регіонах Китаю в тестовому режимі.

Як повідомляють політичні спостерігачі, влада КНР вимушено пішла на це, прагнучи вирішити дві проблеми.

По-перше, правило "одна сім`я - одна дитина" вкрай непопулярне в країні, й з кожним роком викликає все більше незадоволення з боку китайців.

По-друге, уряд стурбований стрімкими темпами старіння населення. За деякими підрахунками, до 2050 року більше чверті жителів Китаю будуть старші 65 років, а це - пряма загроза ринку праці й джерело серйозних економічних проблем у майбутньому.

Зараз населення країни становить 1,349 мільярда.

Крім послаблень у демографічній політиці, постійний комітет ВРНП ухвалив ще одне важливе рішення: скасувати численні табори трудового перевиховання.

Система "виправлення через працю" була заснована китайським урядом у 1957 році.

Для поміщення громадян у табори трудового перевиховання не потребувалося винесення судових ухвал - рішення ухвалювалося колегією з представників правоохоронних органів.

Термін утримання в трудових таборах міг досягати чотирьох років.

За повідомленням низки ЗМІ, в Китаї зараз налічується 351 такий табір. У них утримуються - за різними даними - від 50 до 260 тис. осіб.