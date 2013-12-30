Лід і газована вода - найгірше поєднання

Холодні напої, зокрема й вода, частково винні в розвитку ожиріння і діабету, вважає Університет Арканзасу . Виявляється, холод притупляє відчуття солодкості. У результаті у людини змінюється смак, і вона усе частіше віддає перевагу солодким напоям і продуктам, пише The Daily Mail.

Був проведений експеримент: добровольцям давали воду різної температури, якої потрібно було прополоскати рот. Потім вони з`їдали або шоколад, або сир. Люди вважали, що смак шоколаду не такий насичений, тому він їм менше подобався. Але це працювало тільки в тому випадку, якщо вода була майже крижаною. А от смак сиру розпізнавався однаково незалежно від температури води.

Мабуть, холод знижує чутливість смакових рецепторів, що розташовуються на язиком. З цієї причини холодні солодкі напої, наприклад, газована вода провокують надмірне споживання цукру. Це загрожує ожирінням і рядом інших проблем.