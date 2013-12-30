Wi -Fi шкідливий для здоров'я

Вчені провели дослідження і з`ясували, що Wi -Fi може провокувати погіршення самопочуття. Данські вчені провели експеримент на дітях і кімнатних рослинах і прийшли до невтішних висновків .

Група школярів кілька ночей спала, поклавши телефон, підключений до мережі Wi -Fi, під подушку. Вже після першої проведеної з телефоном ночі діти скаржилися на головний біль, відзначали знижену концентрацію.

Друга частина дослідів була пов`язана з вивченням впливу бездротового зв`язку на кімнатні рослини. 6 рослин замкнули на 12 днів у кімнаті з джерелом Wi -Fi, ще 6 рослин замкнули на 12 днів в аналогічній кімнаті без джерела хвиль. Через відведений на експеримент час квіти з першої кімнати зів`яли, стали коричневими.

Механізм впливу Wi -Fi поки не вивчений, але цей експеримент вказує на необхідність проведення великомасштабних досліджень. Сьогодні експерти рекомендують вимикати Wi-Fi хоча б на ніч і тримати мобільні телефони в 1,5 метра від ліжка .