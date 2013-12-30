Світове споживання солі в два рази перевищило норму ВООЗ

Згідно з даними дослідження, проведеного спільно американськими та британськими вченими, в 2010 році середнє споживання солі в світі склало приблизно 10 грамів на добу на одну людину, що в два рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ. Результати дослідження, що охопило 187 країн світу, опубліковані в журналі BMJ Open .

Кухонна сіль життєво необхідна для життєдіяльності людини: іон хлору є основним матеріалом для вироблення соляної кислоти, важливого компонента шлункового соку, а іони натрію беруть участь у передачі нервових імпульсів і скорочення м`язових волокон.

Однак систематичний прийом надмірної кількості солі може привести до набряків, підвищення артеріального тиску, серцево-судинних захворювань, ниркової недостатності, раку шлунка і остеопорозу, а також до підвищення внутрішньоочного тиску і розвитку катаракти.

Об`єднана група дослідників з Кембріджського університету і Гарвардської медичної школи провела глобальну оцінку споживання солі в різних країнах по всьому світу за період з 1990 по 2010 рік. Вчені використовували дані близько 250 досліджень споживання солі (за вмістом натрію в споживаної їжі , аналізу сечі та ін ) людьми старше 20 років.

Результати дослідження показали, що в 2010 році в 181 країні світу (з досліджених 187) середнє споживання кухонної солі склало близько 10 грам на день (еквівалентно 3,95 г натрію) , що майже в два рази перевищує фізіологічну норму для однієї людини - 5 грам солі в день (або 2 г натрію). При цьому, як з`ясувалося, чоловіки споживають на 10 % більше кухонної солі, ніж жінки.

Найбільше споживання солі було зафіксовано у Східній та Центральній Азії, Східній і Центральній Європі і на Близькому Сході - більше 10 г / добу; в Північній Америці, Західній Європі, Австралії та Нової Зеландії добове споживання солі виявилося трохи менше - в середньому близько 9 м.

"Практично все населення земної кулі споживає набагато більше натрію, ніж це необхідно для здоров`я , - зазначив лікар Даріуш Мозафферіан ( Dariush Mozaffarian ), один з авторів дослідження. - Мабуть, для того, щоб істотно знизити споживання натрію , необхідно приймати державні заходи, об`єднані з харчовою промисловістю ".

Для прикладу, У Фінляндії вдалося знизити споживання солі на третину, при цьому смертність від інсультів та інфарктів зменшилася на 80 % (за даними 2010).