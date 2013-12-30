У Таїланді хочуть заборонити сурогатне материнство

Понад 60и ізраїльських пар, діти яких народилися або мають найближчим часом народитися в Таїланді у сурогатних матерів, побоюються, що вивезення їх дитини з країни буде пов`язаний з набагато більшими труднощами, ніж вони розраховували.

МЗС Ізраїлю опублікував застереження для ізраїльтян, які мають намір їхати до Таїланду заради сурогатного материнства. МЗС попереджає, що ізраїльська влада не допомагатиме своїм громадянам вивезти з Таїланду дітей в тому випадку, якщо в цій азіатській країні буде прийнятий закон, що забороняє сурогатне материнство .

На сьогоднішній день в Таїланді немає закону, що захищає сурогатне материнства, але й немає закону, який його забороняє. Проте вже кілька років існує законопроект, згідно з яким в країні буде офіційно дозволено тільки безкоштовне сурогатне материнство .

Цей законопроект досі не був розглянутий парламентом, і немає ніяких даних про те, коли він буде розглянутий і яке рішення винесуть парламентарії .

Однак таїландський МЗС визнав потрібним сповістити МЗС Ізраїлю про цей законопроект, що, мабуть, спонукало ізраїльський МЗС опублікувати застереження .

Галь Сава з ізраїльського агентства VIVA Surrogacy, яке допомагає ізраїльським парам (як одностатевим , так і різностатевим), у сурогатному материнстві в Таїланді, пояснив редакції NEWSru.co.il, чому ізраїльтяни на даний момент не можуть вивезти своїх немовлят з Таїланду.

Він підкреслив, що згідно із законодавством Таїланду, опіку над дитиною автоматично отримує жінка, яка народила цю дитину, навіть якщо вона не має до нього ніякого генетичного відношення, як у випадку сурогатного материнства .

Ізраїльська влада, побоюючись, що сурогатна мати в майбутньому заявить свої права на дитину, вимагає від батьків немовлят надати їм рішення таїландського суду, який позбавляє сурогатну матір усіх прав і надає опіку над немовлям виключно його біологічному батькові. Проблема, за словами Галя Сави, полягає в тому, що суд може розглядати кожне таке справу протягом багатьох місяців, а тим часом батьки не можуть забрати дітей додому. Крім того , у зв`язку з наявністю законопроекту, що забороняє сурогатне материнство за гроші, існують побоювання, щ , у разі ухвалення закону, діти залишаться в Таїланді назавжди, якщо батькам не допоможе ізраїльський МЗС.

"Держава після встановлення батьківства надає дітям ізраїльське громадянство, але не видає паспорт для того, щоб дітей могли привезти в Ізраїль " , - пояснив Сава .

До послуг сурогатних матерів в Таїланді звертаються громадяни багатьох країн. Наприклад , в Таїланд їдуть для цього багато австралійців. Коли в Таїланді в австралійської пари народжується дитина, вона автоматично отримує громадянство батька і австралійський паспорт. Батьки забирають дитину додому, в Австралію, а кілька місяців по тому один з них повертається в Таїланд і отримує документи про те, що сурогатна мати позбавляється прав на дитину.

Сава розповів, що в цілому в Таїланді вже народилися і ще мають народитися понад 60 ізраїльських немовлят, подальша доля яких поки не визначена.

Ізраїльський МЗС, за повідомленнями ЗМІ, запевняє , що робить все, щоб допомогти ізраїльським парам забрати своїх дітей з Таїланду.