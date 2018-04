Одне яблуко в день - і лікар не потрібен

Дослідники з Оксфордського університету з`ясували, що відоме у Великої Британії ще з вікторіанських часів прислів`я "Яблуко в день і лікар не потрібний" (An apple a day keeps the doctor away) має сенс і в наші дні.

Вживання в їжу хоча б одного яблука в день людьми старше 50 років справляє на серцево-судинну систему позитивний вплив, порівняно зі щоденним прийомом статинів - препаратів для зниження рівня холестерину в крові, і , що найголовніше , на відміну від статинів, повністю позбавлене негативних побічних ефектів, а також значно дешевше. Робота опублікована в різдвяному номері The British Medical Journal (BMJ).

Призначення довічного щоденного прийому статинів людям старше 50 років в якості методу профілактики серцево-судинних захворювань - звичайна практика в сучасному світі, в тому числі у Великій Британії. Зараз статини призначають тим пацієнтам, у яких ризик розвитку серцево-судинного захворювання в найближчі десять років перевищує 20 відсотків, проте, як відзначають автори, все йде до того, що незабаром ці препарати будуть призначати всім британцям, старшим за 50 років .

"Поєднання дієтологічних і фармакологічних чинників у профілактиці судинних захворювань має великий потенціал щодо зниження смертності від них. У цьому сенсі порада 150-річної давності, що стосується здорового харчування, цілком гармонує з установками сучасної медицини і до того ж не має побічних ефектів" , - зазначають автори, підкреслюючи , що результати їх дослідження зовсім не означають, що ті, хто вже приймає статини, мають від них відмовитися і перейти на яблука. Досить просто їсти побільше яблук.