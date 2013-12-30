Шумахер перебуває в критичному стані

Міхаель Шумахер перебуває у критичному стані після нещасного випадку на лижах. Лікарі не беруться оцінювати шанси семиразового чемпіона світу "Формули-1" на виживання, повідомляє «Німецька хвиля».

Керівництво університетської клініки у Греноблі на прес-конференції в понеділок, 30 грудня, повідомило, що поки що зарано давати прогноз про шанси Шумахера на виживання.

Багаторазового чемпіона світу "Формули-1", котрий напередодні одержав черепно-мозкову травму під час катання на лижах, переведено у стан штучної коми, розповів головний лікар клініки Жан-Франсуа Паєн.

"Ми намагаємося зменшити набряк мозку та максимально знизити тиск між мозком і черепом", - цитує слова лікарів агентство sid. Шумахеру було зроблено одну операцію, але ситуація залишається критичною і "нестабільною".

Температуру тіла пацієнта стабілізували на рівні 34-35 градусів за Цельсієм, щоб якомога більше знизити зовнішню стимуляцію мозку. За таких умов, кажуть медики, можливо краще забезпечувати мозок киснем.

Поки що не планується жодних подальших операцій. Лікарі не роблять жодних прогнозів на майбутнє. Подальшу інформацію про стан пацієнта клініка надаватиме залежно від розвитку ситуації, повідомляє агентство dpa.

44-річний гонщик під час падіння на лижах і удару головою у Франції у неділю, 29 грудня, незважаючи на те, що був у шоломі, одержав дуже тяжку черепно-мозкову травму. Цей факт, за словами лікарів, свідчить про те, що нещасний випадок на гірськолижному курорті Мерібель стався на дуже великій швидкості.

Джерело: dw.de