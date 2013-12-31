На Землі проживає понад 7 млрд людей

Кількість населення Землі на 1 січня становитиме 7 млрд 137 млн. 577 тис. 750 осіб.

З таким прогнозом виступило Бюро перепису США, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Порівняно з минулим Новим роком збільшення становитиме 77 млн. 630 тис. 563 людини або 1,1%.

Найбільший приріст за вказаний період забезпечила Індія - 15,6 млн. осіб. Вона обігнала Китай, Нігерію, Пакистан та Ефіопію.

Рубіж у 7 млрд було пройдено в 2012 році. А до 2025 року населення планети, як очікується, досягне 8 млрд осіб.

Що стосується США, то, згідно з прогнозом фахівців, на 1 січня кількість населення країни збільшиться до 317 млн. 297 тис. 938 чоловік, що на 2 млн. 218 тис. 622 людини більше порівняно з минулим Новим роком. Збільшення становитиме 0,7%.

Як прогнозує Фонд ООН у сфері народонаселення (ЮНФПА), кількість населення Росії, Білорусі, Болгарії, Куби, Румунії та України до середини століття скоротиться на 15%.

Нинішні лідери за кількістю населення - Китай та Індія - зрівняються до 2028 року, коли в обох країнах проживатиме близько 1,45 млрд людей. Після цього кількість громадян КНР почне падати, а Індії – й далі збільшуватиметься.

За розрахунками ЮНФПА, в найближчі десятиліття збережеться тенденція до старіння населення Землі. Кількість жителів понад 60 років до 2100 року потроїться і становитиме близько 3 млрд людей.

itar-tass.com