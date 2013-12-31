Лікарям вдалося стабілізувати стан Шумахера

Лікарям госпіталю в Греноблі вдалося стабілізувати стан семикратного чемпіона світу зо автогонок у класі «Формула-1» Міхаеля Шумахера, який до цього оцінювався як критичний з неясним прогнозом.

Наступного разу інформація про здоров`я колишнього пілота «Феррарі» з`явиться в обід, повідомляє «Газета.ру».

Раніше повідомлялося, що німецький гонщик, який дістав серйозну черепно-мозкову травму, впав у кому. Колишньому пілотові «Феррарі» також було діагностовано крововилив у мозок.

Джерело: gazeta.ru