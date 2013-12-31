Чорний шоколад покращує стан всього організму

Він покращує стан всього організму, особливо чорний шоколад. Щоденне вживання чорного шоколаду, дуже корисно для всього організму, так як речовини, які містить шоколад, перешкоджає появі старості.

Завдяки колагену і флавоноїдам шкіра залишається підтягнуто. А в шоколаді таких речовин дуже багато.

Вчені з Англії запевняють, що людина, яка щодня вживає шоколад, може забути про ліфтинг та інших процедурах для порятунку шкіри, і він завжди буде молодим і привабливим.