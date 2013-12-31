Хоровий спів добре позначається на серці

Як пише The Herald Sun, перший пункт - відеоігри. Вони підтримують роботу мозку літніх людей, покращуючи когнітивні функції, короткострокову пам`ять і здатність фокусувати увагу. Зокрема, це стосується гри Neuro Racer.

Груповий спів дає відчуття єднання, з`ясували шведські фахівці. Це відбивається на ритмі серцебиття членів хору - він синхронізується з ритмом музики. А контроль над диханням, необхідний під час співу, чудово заспокоює і нагадує по ефекту заняття йогою.

Песимізм може відштовхнути людей, але він продовжує життя, заявляють німецькі учені, що опитали 40000 осіб. Виявилось, люди переоцінюють рівень свого благополуччя, за 5 років дослідження на 10% частіше вмирали або ставали недієздатними. Песимісти ж поводилися обережніше, стежили за здоров`ям.

Парацетамол, крім знеболюючого ефекту, гарантує заспокійливий, довів Університет Британської Колумбії. Виявляється, активний інгредієнт ліків - ацетаминофен - знижує рівень депресії і тривоги.

А сонцезахисний крем при щоденному використанні гальмує старіння шкіри, переконані австралійські фахівці.

Meddaily