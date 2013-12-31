Бекон і яйця на сніданок переможуть похмілля

Про це говорять співробітники Університету Ньюкасла. Секрет у високій концентрації білка, передає The Herald Sun. У тілі білок розщеплюється на амінокислоти. А вони допомагають вивести токсини з печінки. Алкоголь зменшує показники амінокислот.

А ось від борошняних виробів, багатих на вуглеводи, краще утриматися після прийому спиртного. Учені радять з`їдати на сніданок після вечірки булочки з помідором і яйцем, звареним круто. Також можна додати нежирного сиру. Ще прекрасним джерелом білка є арахісове масло.

Вегетаріанцям підійдуть гриби з сиром і бобами. Вони ідеально поєднуються із шпинатом. Ще непоганим сніданком будуть свіжі ягоди із знежиреним йогуртом. А тост з джемом забезпечить організм потрібною порцією цукру. Він сприяє позбавленню від симптомів похмілля.

Meddaily