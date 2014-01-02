Що змушує бактерії впадати в "сплячку"
10:45, 02 січня 2014Зарубіжні новини
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Пояснює стійкість до антибіотиків
Єврейський університет в Єрусалимі опублікував роботу, в якій вчені розповідають, як деякі стійкі бактерії примудряються вижити, незважаючи на обробку антибіотиками, пише Over Easy, Please. Дані бактерії протистоять лікам завдяки мутації. У присутності антибіотика вони "сплять", і "прокидаються", коли небезпека для них минає.
До недавнього часу експерти не знали, що саме занурює бактерії в тимчасову "сплячку" . Виявилося, коли бактерії піддаються атаці антибіотиків, виділяється особливий токсин. Він порушує перебіг хімічного процесу передачі інформації, необхідної для побудови білків з поживних речовин.
Це викликає у бактерії почуття "голоду" . І в цьому стані вона змушена "заснути", що гарантує виживання, поки лікарська терапія не закінчиться. На думку вчених, дане відкриття допоможе розробити нові стратегії лікування небезпечних бактеріальних інфекцій.
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