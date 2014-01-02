Як їсти, щоб не набрати зайвої маси тіла

Ретельно і довго пережовуючи, можна урізати споживання їжі, пише The Daily Mail. Вчені радять їсти повільно, відкушуючи маленькі шматочки. З таким підходом знижується гострота голоду через годину після прийому їжі.

При цьому збільшується споживання рідини, що сприяє підтримці почуття ситості. Співробітники Техаського християнського університету досліджували зв`язок швидкості споживання їжі та обсягу калорій. Також враховувалися показники голоду до і після їжі, а ще обсяг споживання води.

Якщо людина їла повільно, клала на стіл столові прибори, поки пережовувала їжу, вона споживала в середньому на 88 калорій менше в порівнянні з людиною, яка відкушувала великі шматки і швидко пережовувала їх. Тож повільний прийом їжі дозволяв відчувати ситість довше і збільшити споживання рідини.