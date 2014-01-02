Стан усіх важкопоранених у лікарнях Волгограда стабільний

Стан усіх важкопоранених, постраждалих внаслідок терактів у Волгограді і перебувають у лікарнях міста, стабілізовано.

Про це повідомили ИТАР-ТАСС в прес-службі уряду Волгоградської області.

"За останній час число постраждалих, які перебувають у важкому стані не змінилося, проте у всіх воно стабілізовано. Ні в кого з них немає погіршення", - сказала представник прес-служби.

акож співрозмовник агентства зазначила, що завтра вранці може бути прийняте рішення по постраждалим, які будуть відправлені до Москви для подальшого лікування та реабілітації. Раніше глава ФМБА Володимир Уйга заявив, що до Москви може бути транспортовано до 15 постраждалих.

При цьому направлятися хворі будуть по 2-3 людини.

За даними МОЗ РФ, в волгоградських лікарнях нині перебувають на лікуванні 46 осіб, постраждалих внаслідок терактів 29 і 30 грудня, ще 18 людей доставлені в московських медустановах. У Волгограді було скоєно два теракти: у неділю, 29 грудня, ціллю екстремістів став залізничний вокзал, в понеділок , 30 грудня, був підірваний тролейбус. В результаті терактів, за останніми даними, загинули 34 людини.