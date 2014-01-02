У кориці виявлено небезпечну хімічну речовину

Євросоюз законодавчо обмежив кількість кориці у випічці, що поставило під загрозу датські кулінарні традиції, повідомляє The Telegraph. Відповідно до нових стандартів Євросоюзу датське законодавство має обмежити вміст кориці у випічці до 15 мг на кілограм, що означає заборону на традиційне ласощі kanelsnegler - «коричні завитки».

Мета заборони полягає в обмеженні споживання кумарину, отруйного хімікату, що міститься в найбільш поширеному типі кориці - касії. Проте ця заборона викликала шквал обурення у данських кондитерів. Тим більше що їхні сусіди, шведи, вирішили все ж зберегти свою випічку kanelbullar, оголосивши її традиційною сезонною стравою. При цьому кількість кориці в kanelbullar - 50 мг на кілограм, тобто більш ніж у три рази перевищує нову норму.

Данські чиновники відклали введення заборони в силу до лютого 2014 року, але при цьому вже закликали покупців не ризикувати, купуючи коричні завитки.

У Норвегії, де поширена аналогічна випічка, місцева організація, що відповідає за їжу, випустила різдвяне попередження, що рекомендує любителям булочок з корицею обмежити споживання.

А ось британські вчені не поділяють побоювання своїх колег з Євросоюзу - на їх думку питання про допустимі кількостях кумарину є спірним.