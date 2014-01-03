П'ятеро поранених у Волгограді - у вкрай тяжкому стані

П`ятеро людей, які постраждали внаслідок двох вибухів у Волгограді, залишаються в украй тяжкому стані, повідомляє російське Міністерство охорони здоров`я. Один із них перебуває в московській лікарні, інші - у волгоградських, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Внаслідок потужних вибухів, що прогриміли у Волгограді 29 і 30 грудня, загинули 34 людини: 18 відвідувачів залізничного вокзалу й 16 пасажирів тролейбуса. Близько 70 людей було поранено, з них 62 людини зараз перебувають у московських і волгоградських лікарнях.

Двоє дівчат, яких напередодні було доставлено з Волгограда до Москви й госпіталізовано до Російської дитячої клінічної лікарні (РДКЛ), перебувають у стабільно тяжкому стані, повідомляють медики.

Тим часом у Волгограді продовжуються похорони загиблих.

У четвер пройшли похорони старшого сержанта транспортної поліції Дмитра Маковкіна, який, як стверджують у МВС, перешкодив смертнику пройти до будівлі вокзалу. Поліцейський представлений посмертно до ордена Мужності. До 3 січня в місті оголошено жалобу.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за волгоградські вибухи.

За версією Слідчого комітету Росії, виконавцем вибуху, що прогримів у вранішню годину-пік 30 січня в тролейбусі біля Качинського ринку в Дзержинському районі Волгограда, міг виявитися смертник "слов`янської зовнішності".

Вибух при вході на залізничний вокзал Волгограда також, ймовірно, здійснив чоловік-смертник, повідомляють слідчі. Раніше силовими структурами було поширено інформацію, що вибух на вокзалі здійснила жінка, називалося навіть її ім`я та наводилися персональні дані.

Волгоград зустрів Новий рік із посиленими заходами безпеки. Тисячі поліцейських патрулюють громадський транспорт, всюди йдуть перевірки ринків, складів, автомашин і окремих громадян, чий вигляд викликає в них підозру.

У ході операції "Вихор-антитерор" поліцейські затримали понад 700 осіб за різні адміністративні правопорушення, повідомило у четвер ГУ МВС Волгоградської області.

У міністерстві зазначають, що поліцейським також вдалося затримати 12 злочинців, які перебували в розшуку, і 70 підозрюваних у скоєнні злочинів.

Джерело: bbc.co.uk