Негода в Великобританії забрала життя 7 людей

За останніми даними, число жертв негоди, у полоні якої вже другий тиждень перебуває Сполучене Королівство, зросло до семи осіб. Як повідомила британська поліція, на південному заході Англії потонули чоловік і жінка, потоком води їх віднесло у відкрите море. Ще один житель півдня країни, який впав у річку, що розлилася, зараз числиться зниклим без вісті. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

У останніх числах грудня повідомлялося, що жертвами удару стихії в королівстві стали п`ятеро людей.

У даний час вже майже в 350 районах по всій Великобританії оголошена загроза повеней. Ситуація ускладнюється шквалистим вітром, швидкість поривів якого місцями досягає 120 км на годину.

Ураган залишив без електроенергії майже тисячу будинків, при цьому місцева влада не виключає можливість подальших аварійних відключень. Тривалі зливові дощі вже призвели до розливу ряду річок, що ускладнює доступ фахівців у віддалені райони.

Важкі погодні умови серйозно порушили залізничне і автомобільне сполучення в країні. Багато доріг зараз закриті у зв`язку із загрозою повеней, з цієї ж причини на окремих напрямках не ходять потяги. Негода поки не вплинула на роботу головних аеропортів країни, в тому числі лондонського Хітроу, проте пасажирам рекомендовано "уточнювати статус рейсу" перед виходом з дому.

У результаті ситуації, що склалася, уряд в терміновому порядку скликав кризовий комітет "Кобра", який засідає лише в тих випадках, коли існує загроза держбезпеки або всередині країни відбуваються надзвичайні події. На ньому головував міністр охорони навколишнього середовища Оуен Патерсон.

"Люди, що опинилися в районах затоплення, повинні виконувати всі розпорядження властей, які регулярно публікуються на нашому офіційному сайті та розсилаються у вигляді СМС-повідомлень",- зазначив глава відомства. "Від дотримання цих простих правил може залежати не тільки здоров`я , а й життя",- підкреслив він.

Патерсон також не виключає , що в найближчі години погодна ситуація може погіршитися. "До ранку п`ятниці ми очікуємо збільшення числа районів, які опинилися в зоні затоплення, так як на більшій частині території країни зараз не вщухають сильні дощі", - констатував міністр.

Джерело: itar-tass.com