Китайська кухня подовжує життя

Фахівці з китайської кухні переконують, що вона не тільки здорова, але навіть подовжує життя, перешкоджаючи виникненню захворювань. Від китайської їжі, стверджують вони, неможливо розтовстіти, а зростаюче число людей, які страждають ожирінням в Китаї, - результат вживання ними західних продуктів.

У 1990 році було проведено дослідження, яке показало, що американці споживали на 30% менше калорій, ніж китайці, при цьому рівень їх активності був приблизно однаковий, але кількість людей з ожирінням у США було набагато більше.. Секрет китайців полягає в тому, що вони не споживають непитательную і цукристу їжу, непотрібні калорії (хоча китайці не знають слова, яке було б еквівалентно слова «калорії»).

Дослідження дієтологів показують, що традиційна китайська дієта є більш ефективною, ніж ті дієти, сенс яких полягає у обмеження споживаних калорій і в низькому вмісті жирів. Приміром, дієтична кола містить 1 калорію, а авокадо – 340, але очевидно, що корисніше і поживнішою буде останнім.

У традиційній китайській трапези обов`язково присутні супи або страви на суповий основе.Западные дієтологи радять пити більше води, щоб компенсувати нестачу рідини в організмі при використанні сухих дієт, китайці ж не п`ють воду в процесі поїдання їжі.. Після трапези китайці п`ють зелений або трав`яний чай, який нейтралізує токсини, послаблює почуття голоду і допомагає процесу травлення.

Дуже важливий елемент китайської дієти – це поєднання інгредієнтів «інь» (тобто вологих і сирих) з елементами «ян» (тобто сухими і жорсткими). Перші охолоджують організм, другі – розігрівають (наприклад, кава, м`ясо, вино, пряні страви).