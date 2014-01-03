Землетрус стався на Каспії біля берегів Азербайджану
11:51, 03 січня 2014Зарубіжні новини
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Магнітудою 4,2
Землетрус магнітудою 4,2 зафіксовано в 20.23 (18.23 за київським часом) в Каспійському морі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на центр сейсмологічної служби азербайджанської Національної академії наук.
Епіцентр землетрусу знаходився в 90 кілометрах на північний схід від азербайджанського селища Гала, його вогнище залягало на глибині 60 кілометрів.
На узбережжі землетрус не відчувався.
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