Китайська поліція вилучила 3 тонни метамфетаміну в селі
13:21, 03 січня 2014Зарубіжні новини
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Тут виробляється до третини наркотиків
У Китаї близько трьох тисяч поліцейських провели масштабний антинаркотичний рейд із залученням катерів і вертольотів у селі Боше, яке вважається одним із центрів виробництва наркотиків.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, у ході рейду в селі на півдні Китаю було заарештовано близько 180 осіб і вилучено 3 тонни метамфетаміну.
Державні ЗМІ повідомляють, що в цій місцевості виробляється до третини наркотиків у Китаї.
Згідно з повідомленням у місцевій газеті, голова села і місцевий начальник поліції були у змові з бандами, і їх також заарештовано.
Джерело: bbc.co.uk
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