Китайська поліція вилучила 3 тонни метамфетаміну в селі

У Китаї близько трьох тисяч поліцейських провели масштабний антинаркотичний рейд із залученням катерів і вертольотів у селі Боше, яке вважається одним із центрів виробництва наркотиків.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, у ході рейду в селі на півдні Китаю було заарештовано близько 180 осіб і вилучено 3 тонни метамфетаміну.

Державні ЗМІ повідомляють, що в цій місцевості виробляється до третини наркотиків у Китаї.

Згідно з повідомленням у місцевій газеті, голова села і місцевий начальник поліції були у змові з бандами, і їх також заарештовано.

Джерело: bbc.co.uk