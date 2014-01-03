Біля берегів Італії врятували більш як 1000 мігрантів

Більше тисячі нелегальних мігрантів врятували за останню добу в Середземному морі італійські військові, передає ТСН.

Рятувальна операція завершилася минулої ночі в районі острова Лампедуза. До неї були залучені кораблі і вертольоти італійської гуманітарної місії Mare Nostrum (“Наше море”).

Минулої ночі були врятовані 823 людини.

Джерело: tsn.ua

Сьогодні вранці були врятовані ще 233 мігранти, які прямували з Африки до Сицилії. Вихідці з Еритреї, Нігерії, Малі та Замбії намагались дістатись Італії на 10-метровому дерев‘яному човні. Через сильний шторм судно набрало багато води та могло затонути, якби його вчасно не помітив екіпаж військового фрегата. Мігрантів евакуювали та доставили у сицилійський порт Аугуста.

Щороку тисячі мігрантів з Африки та Азії вирушають у ризиковану мандрівку Середземним морем, аби потрапити до Європи. Переважна частина транзиту припадає на Сицилію та Лампедузу.

Для того, щоб запобігти численним трагедіям, як та, що забрала понад 300 життів у жовтні поблизу Лампедузи, італійська берегова охорона та військово-морські сили розробили систему швидкого реагування Mare Nostrum (“Наше море”).

Джерело: ua.euronews.com