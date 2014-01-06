У США очікуються морози до -50
08:38, 06 січня 2014Зарубіжні новини
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Насувається полярний вихор
Незвично низькі температури, до мінус 50 градусів, очікуються на території низки північно-східних штатів США наприкінці тижня, коли у регіон з півночі вторгнуться холодні повітряні маси, повідомляє Національна метеорологічна служба США (National Weather Service, NWS).
Востаннє подібні погодні умови спостерігалися у 1994 році, повідомив агентству Рейтер синоптик NWS Боб Оравек (Bob Oravec), зазначає РІА «Новости».
Температура у деяких штатах опуститься нижче за позначку мінус 30 градусів за Цельсієм. З урахуванням сильних вітрів, температура у деяких районах відчуватиметься на рівні до мінус 50 градусів, наголошується в повідомленні NWS.
Різке зниження температури пов`язане із вторгненням циклону з півночі, відомого як полярний вихор. Зазвичай полярний вихор панує над територією Канади, і рідко добирається до США. Очікується, що екстремальні погодні умови можуть утриматися до середини наступного тижня, повідомляє NWS.
Це стане не першим ударом стихії по північно-східних штатах США у році, що наступив. Раніше повідомлялося, що на регіон обрушився сніговий шторм, жертвами якого стали, щонайменше, 16 чоловік. По всьому регіону було скасовано понад 2,3 тис. рейсів, закрито сотні шкіл, перекрито деякі шосе.
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