В Індонезії виверження вулкана: евакуйовано понад 20 тис осіб

Виверження вулкана Сінабунг на індонезійському острові Суматра призвело до евакуації більш як 20 тисяч осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Jakarta Globe.

«Лава розтеклася на відстань до 5 кілометрів на південь від кратера. Ці викиди лави – найсильніші з тих, які ми спостерігали останнім часом», - заявив голова інформаційного центру Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо. За його словами, хмара вулканічного попелу може піднятися на висоту до 4 тисяч метрів.

Підполковник Мейєр Путонг, який керує операціями з реагування на стихійні лиха в районі вулкана, заявив раніше, що активність «вогненної гори» зростає, і власті в рамках подібного «найгіршого сценарію» готують десятки вантажівок для можливої термінової евакуації приблизно 100 тисяч осіб, які живуть в радіусі десять кілометрів від кратера вулкана.

Індонезія є частиною так званого «Тихоокеанського вогненного кільця» - потужного тектонічного розлому. Плита, що формує дно Індійського океану, «втискується» тут під азіатську плиту, частиною якої є Суматра.