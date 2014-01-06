Білок в раціоні збільшує ймовірність розвитку раку

Світові показники захворюваності раку, зібрані ВООЗ, дозволили зрозуміти, що чинники способу життя, зокрема, куріння і споживання продуктів тваринного походження, мають тісний зв`язок з раком. Всього враховувалися випадки 21 типу раку в 157 країнах . Між змінами в раціоні людей і піковими показниками захворюваності раком було приблизно 20 років. М`ясо, риба, яйця потрапили в Індекс тваринних продуктів, а показники раку легенів використовувалися як Індексу ефектів куріння і забруднення повітря, пише Medical News Today .

У підсумку більше 50 % показників Індексів поширення раку можна було пояснити курінням і Індексом споживання тваринних продуктів, принаймні, в 87 країнах. Частина випадків раку пояснювалася споживанням алкоголю. Для чоловіків важливіше був фактор куріння, а для жінок - раціон. Останній виявився тісно пов`язаний з раком грудей, яєчників , підшлункової залози, простати, яєчок і щитовидки.

Тваринні продукти можуть сприяти розвитку раку, оскільки вони активізують ріст тканин тіла, а також пухлин, за рахунок вироблення інсуліноподібного фактору росту. Наприклад, раніше в раціоні японців лише 10 % калорій надходили з твариних продуктів. Зараз показник становить 20 %. Тому, не дивно, що рівень захворюваності на рак зріс в останні 20-30 років. Що стосується інших факторів, спиртного і підсолоджувачів, то перший пов`язували з колоректальним раком, а другий - з раком мозку, підшлункової і простати.