У країнах, які розвиваються, людей з ожирінням більше
Фаст-фуд, солодкі газовані напої...
Кількість людей, які страждають від ожиріння у країнах, що розвиваються, перевершує кількість надмірно повних жителів багатших регіонів світу.
Про це свідчить доповідь Дієта майбутнього одного з британських дослідних інститутів.
За даними доповіді, кількість людей з надмірною вагою у країнах з середнім доходом становить приблизно 900 мільйонів осіб. У той час як у країнах з високим доходом - таких людей близько 570 мільйонів.
Фаст-фуд, солодкі газовані напої та малорухливий спосіб життя - головні причини повноти.
За словами дослідників, якщо кількість людей з ожирінням продовжить зростати в тому ж темпі, лікарні не будуть справлятися з величезним потоком пацієнтів з діабетом, інсультами і серцевими нападами.