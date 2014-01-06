У країнах, які розвиваються, людей з ожирінням більше

Кількість людей, які страждають від ожиріння у країнах, що розвиваються, перевершує кількість надмірно повних жителів багатших регіонів світу.

Про це свідчить доповідь Дієта майбутнього одного з британських дослідних інститутів.

За даними доповіді, кількість людей з надмірною вагою у країнах з середнім доходом становить приблизно 900 мільйонів осіб. У той час як у країнах з високим доходом - таких людей близько 570 мільйонів.

Фаст-фуд, солодкі газовані напої та малорухливий спосіб життя - головні причини повноти.

За словами дослідників, якщо кількість людей з ожирінням продовжить зростати в тому ж темпі, лікарні не будуть справлятися з величезним потоком пацієнтів з діабетом, інсультами і серцевими нападами.

ua.korrespondent.net