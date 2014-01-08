Рекордні морози у США йдуть на спад

Фронт полярного повітря, що приніс рекордні морози у США, йде на спад.

Про це повідомила Національна метеорологічна служба, передає РІА «Новости».

З негодою пов`язують до 21-го випадку загибелі людей - здебільшого у результаті ДТП, однак і через сніжні замети. У числі жертв були безхатченки.

У низці районів країни температура протягом кількох днів була нижчою за норму на 14-19 градусів Цельсія. У результаті погодної аномалії температура в деяких частинах США була нижчою, ніж в Антарктиці. Нові температурні рекорди зафіксовано у штатах Алабама (мінус 14 градусів за Цельсієм), Теннессі (мінус 17), Арканзас (мінус 13).

У столиці США Вашингтоні температура у вівторок опускалася до мінус 12 градусів за Цельсієм, а в середу вдень очікується 6 градусів морозу.

Протягом останніх кількох днів скасували заняття тисячі шкіл, також щодня не виконувалося по 2-4 тисячі авіарейсів.

Метеорологи підрахували, що холоди зачепили близько 200 мільйонів осіб з більш як 300-мільйоного населення США.