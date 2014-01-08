9 січня Землю накриє потужна магнітна буря
10:40, 08 січня 2014Зарубіжні новини
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Через спалах на Сонці
У четвер, 9 січня, жителів Землі може очікувати магнітна буря.
Це прогнозують фахівці в Інституті прикладної геофізики Росгідромету, передають Vesti.Ru.
Це станеться, якщо нашу планету наздожене хмара плазми, викинутої в результаті потужного спалаху на Сонці, – вона була зареєстрована напередодні о 20.32.
Спалах – один з найбільших за останні роки – стався в групі плям 1944 і став вже другим за минулий вівторок. Перший – був меншої потужності. Фахівці привласнили йому клас M5.6.
У основу класифікації покладена потужність рентгенівського випромінювання, яке реєструється на поверхні Землі. Загалом класів п`ять: за збільшенням потужності A, B, C, M і X. Перехід на кожен новий рівень означає збільшення потужності випромінювання в 10 разів.
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