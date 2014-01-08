Китай посилює покарання за аборти

Китайська влада має намір посилити покарання для тих, хто примушує жінок робити аборти на пізній стадії вагітності для дотримання політики народжуваності в країні.

Як повідомив інформаційному агентству Сіньхуа представник МОЗ Китаю, грубі методи, застосовувані до жінок заради дотримання діючих правил, суворо заборонені.

При цьому чиновники не уточнюють, до якого терміну жінки можуть безперешкодно йти на аборт.

Правозахисники не раз відзначали, що китайських жінок часто змушують штучно переривати вагітність на пізній стадії.

Наприкінці грудня китайські законодавці вирішили пом`якшити політику "одна сім`я - одна дитина", що проводилася в країні з кінця 1970-х років з метою обмеження народжуваності.

Тепер сім`ям можна буде мати двох дітей, у разі якщо батько і мати самі були єдиними дітьми у своїх батьків.