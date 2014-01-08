Як впливає на організм місяць утримання від алкоголю

Фахівці з`ясували, як впливає на організм відмова від спиртного тривалістю в місяць. Виявляється, "сухий місяць" дозволяє знизити рівень холестерину, схуднути, поліпшити режим сну і підвищити активність на роботі. В цілому ж печінка отримує можливість відновитися, передає The Daily Mail.

Як показало дослідження Королівського вільного госпіталю Лондона, в середньому відмова від алкоголю на п`ять тижнів дозволяв скинути 1,5 кілограма, знизити рівень холестерину на 5 %, рівень жиру в печінці на 15 %, а показники цукру майже на чверть. Треба сказати, гепатологи зазвичай утримуються від коментарів щодо користі відмови від спиртного для людей, що п`ють в помірному обсязі. Як правило, вони фокусуються на проблемах алкоголіків.

Що стосується "сухого місяця", поки експерти не встановили, як швидко позитивний ефект сходить нанівець, якщо людина після місяця стриманості починає знову пити. Принаймні, такий період, вільний від спиртного, допоможе печінки краще пережити алкоголь надалі.