Природні катастрофи в 2013 році коштували людству 92 млрд євро

У 2013 році в світі відбулося 880 природних лих, сумарний збиток від яких склав 92 мільярди євро, що є нижчим багаторічного середнього рівня.

Жертвами ударів стихії стали понад 20 тисяч чоловік. Про це повідомили фахівці відомого німецького перестрахувального товариства Munich Re. Таким чином, зазначає dw.de з посиланням на агентство AFP, в 2013 році величина збитку виявилася трохи нижчою за багаторічний середній рівень в 130 мільярдів євро.

Найбільший збиток принесла літня повінь у Німеччині і низці сусідніх країн Європи. У Munich Re її наслідки оцінили в 11,7 мільярдів євро.

Найбільшими людськими втратами супроводжувався тайфун "Хайян", який ударив по Філіппінах наприкінці листопада. За деякими даними, під ударами стихії загинули сотні тисяч філіппінців, мільйони жителів острівної держави позбулися даху над головою.