Картопля, приготовлена на пару, знизить тиск
09:21, 09 січня 2014Зарубіжні новини
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Встановили вчені з Британії
Картопля не потребує реклами, хоча б тому, що її вартість не висока. А тепер вченими з Британії виявлено ще один плюс на її користь.
Виявляється, в картоплі міститься велика кількість речовин, здатних зменшувати артеріальний тиск, - кокоамінів.
Для збереження цих корисних для речовин, картоплю треба відварювати або готувати на пару. Приготування його іншими способами забирає у картоплі її корисні властивості.
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