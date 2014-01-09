Картопля, приготовлена на пару, знизить тиск

Картопля не потребує реклами, хоча б тому, що її вартість не висока. А тепер вченими з Британії виявлено ще один плюс на її користь.

Виявляється, в картоплі міститься велика кількість речовин, здатних зменшувати артеріальний тиск, - кокоамінів.

Для збереження цих корисних для речовин, картоплю треба відварювати або готувати на пару. Приготування його іншими способами забирає у картоплі її корисні властивості.