Українські туристи зірвалися при сходженні на Ельбрус

Двоє українських туристів зірвалися при сходженні на гору Ельбрус, їм на допомогу відправилися рятувальники.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС Росії по Кабардино-Балкарії.

«Сьогодні о 09:30 мск до оперативно-чергової зміни Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській Республіці надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 5100 м із обриву зірвалися двоє туристів із України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на допомогу туристам вирушив ельбруський пошуково-рятувальний загін у складі семи осіб і двох одиниць техніки.

Інформація уточнюється.