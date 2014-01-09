У Канаді перший випадок смерті від пташиного грипу H5N1

Чиновники у галузі охорони здоров`я Канади підтвердили перший випадок смерті в Північній Америці від пташиного грипу H5N1.

Міністр охорони здоров`я Рона Амброз заявила, що це ізольований випадок, зазначивши, що ризик для населення в цілому низький, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі

За словами міністра, людина, яка померла від вірусу, жила в канадській провінції Альберта і недавно їздила до Пекіна.

Смерть настала 3 січня, перші симптоми грипу з`явилися наприкінці грудня, під час польоту з Пекіна до Ванкувера, зазначають чиновники.

За даними ВООЗ, з 2003 року по грудень 2013 було зареєстровано 649 випадків зараження людей вірусом H5N1 в15 країнах, 384 людини померли.