У 2013 році населення Німеччини зросло на 300 тисяч осіб і становило 80,8 мільйонів. Ці офіційні дані поширило у середу, 8 січня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені. Зростання зумовлене, передусім, міграцією з країн Східної Європи та кризових країн на півдні Європи, передає «Німецька хвиля»

Тенденція до зростання населення триває у ФРН вже третій рік поспіль. Тим не менше, смертність у Німеччині і надалі перевищує народжуваність. Так, за даними останнього звіту в країні за підсумками року, що минув, зареєстровано, за оцінками, від 885 до 905 тисяч смертей. Кількість новонароджених становила, за попередніми даними, від 675 до 695 тисяч.

Таким чином, важливу роль у загальному зростанні населення забезпечує міграція. Її темпи 2013 року теж продовжували зростати: понад 400 тисяч осіб мігрували до Німеччини торік. Для порівняння: 2011 року статистика нарахувала 279 тисяч новоприбулих, у 2012 році їх було вже 369 тисяч.

Статистичний зріз за перше півріччя 2013 року, згідно з даними Федерального статистичного відомства, вказує на чітку тенденцію щодо країн походження мігрантів. Абсолютна більшість приїжджих походить з країн Східної Європи. Насамперед з Польщі (понад 96 тисяч), Румунії (понад 67 тисяч) та Болгарії (понад 29 тисяч). Крім цього, у першій "десятці" країн походження мігрантів - Угорщина, Росія та країни півдня Європи, які тою чи іншою мірою потерпають від наслідків економічної кризи - Італія, Іспанія та Греція.