Гаряче какао - джерело антиоксидантів
11:51, 09 січня 2014Зарубіжні новини
0
Захист від вільних радикалів
Дослідження вчених з Корнуельського Університету, показало, що в чашці какао міститься стільки ж антиоксидантів, скільки в чашці зеленого чаю або келиху червоного вина.
Чай і вино досі вважалися рекордсменами за кількістю антиоксидантів, аналогічний вплив на людський організм кави та інших напоїв поки що досконально не вивчено.
Антиоксиданти захищають генетичний апарат живої клітини від вільних радикалів і застосовуються для профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter