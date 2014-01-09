Гаряче какао - джерело антиоксидантів

11:51, 09 січня 2014
Зарубіжні новини
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Захист від вільних радикалів

Дослідження вчених з Корнуельського Університету, показало, що в чашці какао міститься стільки ж антиоксидантів, скільки в чашці зеленого чаю або келиху червоного вина.

Чай і вино досі вважалися рекордсменами за кількістю антиоксидантів, аналогічний вплив на людський організм кави та інших напоїв поки що досконально не вивчено.

Антиоксиданти захищають генетичний апарат живої клітини від вільних радикалів і застосовуються для профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань.

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