Гаряче какао - джерело антиоксидантів

Дослідження вчених з Корнуельського Університету, показало, що в чашці какао міститься стільки ж антиоксидантів, скільки в чашці зеленого чаю або келиху червоного вина.

Чай і вино досі вважалися рекордсменами за кількістю антиоксидантів, аналогічний вплив на людський організм кави та інших напоїв поки що досконально не вивчено.

Антиоксиданти захищають генетичний апарат живої клітини від вільних радикалів і застосовуються для профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань.