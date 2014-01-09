Токсоплазмоз можна зупинити

Співробітники Медичної школи Університету Індіани знайшли новий спосіб контролю паразита, що викликає токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, пише Medical News Today. Підхід, про який йде мова, також, можливо, подарує унікальні стратегії лікування малярії.

При токсоплазмозі гине плід, новонароджена дитина, а люди з ослабленим імунітетом можуть зіткнутися з ураженнями нервової системи, очей, серця та інших органів. Також іноді змінюється поведінка людини, підштовхуючи його до психічних розладів .

Отже, в ході роботи вчені знайшли ензим GCN5b. Він необхідний паразитові для розмноження. Більше того, він відповідає за активізацію і придушення активності генів в паразиті за рахунок роботи факторів транскрипції GCN5b (білків , що приєднуються до ДНК). Коли вчені блокували активність системи GCN5b, розмноження паразита зупинялося.

GCN5b активний у всіх формах паразита, що робить його універсальною мішенню для терапії. Потім, він і білки, на які він впливає, відрізняються від людських. Це знижує ризик побічних ефектів терапії. Що стосується ліків від малярії, нерідко паразити Toxoplasma використовуються в якості моделі малярійного паразита , адже в ньому теж є ензим GCN5 і схожі білки.