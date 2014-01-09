Спирт і рукавички не рятують від лікарняних супербактерій

У лікарнях бактерії Clostridium difficile, що викликають діарею, поширюються легше, ніж можна уявити. Спори цих патогенів вчені знайшли на руках 24 % співробітників одного французького госпіталю, що мали справу з людьми, зараженими бактерією, пише Medical News Today.

Фахівці радять після контакту з такими хворими обов`язково обробляти руки спиртовмісними засобами, милом і водою. Але практика показує, що цього недостатньо, і заразитися вже можуть інші пацієнти. Спори C.difficile стійко переносять процедури дезінфекції, а рукавички не здатні на всі 100 % врятувати від зараження.

До речі, дана проблема актуальна не тільки для лікарень, де високий рівень зараження C.difficile. В особливій небезпеці особи, які проходять антибіотичну терапію, і літні люди. Що стосується працівників, то найчастіше заражаються фахівці, що мити пацієнтів після мимовільної дефекації, що міняють брудні простирадла, які проводять колоноскопію або подібні дослідження . Ризик безпосередньо залежить від тривалості контакту. Як правило, заражається молодший медичний персонал (42 %) , терапевти (23 %) і медсестри ( 19 %).