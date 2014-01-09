Діти, яких годують з ложки, ризикують розтовстіти

Зокрема, при такій формі годування діти не завжди можуть зрозуміти, чи наїлися вони, пише The Daily Mail. Найідеальніший варіант, якщо дитина їсть самостійно в період отримання його від грудей.

Доктор Емі Браун з Університету Суонсі підкреслює: коли дитина сама контролює процес, вона навряд чи об`їдатиметься і навчиться регулювати свій апетит. У перспективі це допоможе їй виробити правильну харчову поведінку. Даний висновок був зроблений після того, як порівнянню піддалися дві групи дітей.

Перша група їла сама (дозволялося самостійно брати тверді продукти із самого початку), а другу годували дитячим харчуванням. В цілому в експерименті брали участь 298 дітей. Проводилися спостереження за введенням в раціон твердих продуктів, коли дітям було 6-12 місяців.

Пізніше, в 18-24 місяці, фіксувалася вага і поведінка цих дітей. Виявилось, саме самостійні діти могли зупинитися, якщо відчували, що наїлися. Зовнішні чинники на це ніяк не впливали.

Meddaily