Розробили новий метод вирощування стовбурових клітин

Група японських учених під керівництвом професора Кіотського університету, володаря Нобелівської премії з медицини та фізіології Сін`я Яманака відкрила новий спосіб ефективного вирощування індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS).

Результати наукових досліджень були опубліковані в середу в британському журналі Scientific Reports. У дослідницьку групу входили вчені з Університету Кіото, Університету Осаки, Університету Кобе та інших вишів.

Згідно з документом, японським ученим вдалося розробити метод вирощування багатьох багатофункціональних стовбурових клітин без використання клітин тваринного походження, які живлять. Основними труднощами колишнього підходу до культивування iPS-клітин вважалися трудомісткий і довгий процес підготовки клітин, які живлять, а також ризик розвитку інфекцій при подальшій трансплантації.

Однак при новому методі вирощування, який також назвали "вільним від живильних клітин" (feeder-free method), застосовуються фрагменти рекомбінантного ламініну і штучне живильне середовище, що включає в себе різні види амінокислот і вітамінів.

На думку вчених, цей метод дозволить не тільки прискорити процес вирощування багатофункціональних стовбурових клітин у десятки разів, але і значно знизити ризики, пов`язані з можливими різними інфекціями.

У 2006 році професор університету Кіото Сін`я Яманака вперше в світі отримав стовбурові клітини зі звичайних клітини шкіри людини. Клітини отримали назву індукованих плюрипотентних (багатофункціональних) стовбурових клітин (induced pluripotent stem cells - iPS). Вони здатні формувати клітини різних органів. Стало можливим створювати тканини і органи з клітин самого пацієнта замість пошкоджених або втрачених через хворобу або травми. За це відкриття в 2012 році Яманака був удостоєний Нобелівської премії. За сім років після відкриття iPS-клітин вчені навчилися "створювати" клітини різних органів. Головною проблемою, яка гальмує використання таких клітин у медицині, як і раніше, залишається високий ризик розвитку ракових захворювань.

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