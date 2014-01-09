Спеціальне харчування позбавить від симптомів астми

Фрукти, овочі і цільні злаки - ось порятунок для астматиків, довели експерименти з тваринами. Як передає ВВС, раціон, багатий на клітковину, знижує показники запалення в легенях. Також було встановлено: при всмоктуванні в кишечнику клітковина, наповнена поживними речовинами, змінює роботу імунітету.

Не виключено, що засилля оброблених продуктів в раціоні сучасних людей, бідному на клітковину, стоїть за світовою епідемією астми. За словами співробітників Університету Лозанни, від концентрації клітковини залежить бактерійний склад флори кишечника. А відомо, що даний чинник безпосередньо впливає на всі системи організму, включаючи імунну.

Низька концентрація клітковини в раціоні підвищувала ризик астми. До речі, цілком можливо, що спрацює пряме введення очищених жирних кислот в організм. Принаймні, даний підхід добре себе зарекомендував серед мишей.

meddaily.ru