У Західній Вірджинії надзвичайна ситуація через витік хімікатів

Речовина небезпечна для здоров`я

Губернатор американського штату Західна Вірджинія оголосив режим надзвичайної ситуації через витік хімікатів. Як повідомляє «Газета.ру» , за даними New York Times, витік стався біля водосховища у місті Чарльстон, через що понад 100 тис. осіб залишилися без водопостачання. Речовина, що витекла, - 4-метилциклогексан-метанол - може викликати подразнення шкіри, слизистих оболонок, а також можуть виникнути проблеми з диханням.

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