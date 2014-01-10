Блискавка вбила трьох осіб, понад 20-х поранено

Ховалися від шторму на пляжі

В аргентинському місті Вілья-Хесель ударом блискавки вбило трьох осіб, понад 20 осіб отримали поранення. Місто розташоване на південний схід від Буенос-Айреса на узбережжі Атлантичного океану. Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі , люди ховалися від шторму на пляжі, коли вдарила блискавка. Очевидці події відзначають, що вони почули жахливий гуркіт, а кілька людей відкинуло потужним ударом. Чимало поранених отримало опіки.

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