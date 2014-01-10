Чим можна запивати їжу

Вчені визначили, що запивати їжу водою та іншими напоями, особливо холодними, шкідливо для травлення і всього організму в цілому.

Слина містить всі необхідні ферменти для початкової обробки їжі, тому частково перетравлює крохмаль і білки. Цим вона допомагає шлунку, готуючи отриману їжу до засвоєння. А напої, особливо холодні — вони просто нейтралізують дію цих самих ферментів, змішуючись зі слиною.

Шлунок дуже погано перетравлює великі шматки їжі — саме це служить причиною появи гнильного бродіння. Людський організм засвоює при такому розкладі тільки ту частину їжі, яку зміг переварити.

Крім того, потрібно зауважити, що деяку рідку їжу, наприклад, сік, молоко, кефір так само потрібно трохи пожувати, щоб молекули слини з`єдналися з молекулами рідини — в цьому випадку від напою буде більше користі.

Якщо ви поспішаєте, то запивати їжу слід теплим компотом, але в жодному разі не хапайтеся за холодний квас, коли спробували баранину. Елементарно, жир в холодному середовищі застигає — це небезпечно проблемами, яких краще уникнути.