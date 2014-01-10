Оливкова олія - краща за низькокалорійні дієти

Фахівці Муніципального інституту медичних досліджень у Барселоні вважають, що доповнення свого раціону оливковою олією першого віджиму або горіхів значно корисніше низькокалорійної дієти, коли йдеться про людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями.

Досвідченим шляхом на добровольцях було виявлено, що компоненти оливкового масла і горіхів сповільнюють процес окислення ліпідів, що впливає на утворення атеросклеротичних бляшок, які призводять до звуження просвіту судин, і, як наслідок, знижує ризик розвитку атеросклерозу.