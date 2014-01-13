Якщо дитини спить мало, їй загрожує невроз

Короткий дитячий сон спричинює ожиріння і неврози

Діти, які мало сплять, швидше набирають вагу і вірогідніше матимуть проблеми з поведінкою.

Лікарі з Університету Окленда в Новій Зеландії, обстежували здоров`я 591 дитини і тривалість їх сну протягом чотирьох періодів: коли дітям було декілька місяців, коли виконався один рік, потім три з половиною роки і в 7 років.

Згідно з результатами, середній час, витрачений малюками на сон, складав 10 годин. Дослідники відзначили, що тривалість сну була коротша на півгодини вихідними, влітку (взимку діти спали на 40 хвилин більше) і після 21.00.

Діти, які спали менше дев`яти годин на добу, мали зайву вагу, а також збільшення жирової тканини тіла на 3,34% більше, ніж ті малюки, які одержували 10-12-годинний сон. Також педіатри відмітили, що короткий дитячий сон був пов`язаний з емоційними розладами і нестабільною поведінкою.

При цьому американські учені виявили закономірність між якістю сну дітей і мікрокліматом в сім`ї. Висновок був зроблений таким - чим частіше батьки сваряться при дітях, тим гірше ті сплять. А коли дитина безуспішно намагається заснути, раз у раз прокидається і вимушена не спати із-за шуму або спати тривожним сном, це, у свою чергу, надає дію на його поведінку і здібність до навчання.

Вже давно відмічено, що діти, що ростуть в конфліктних сім`ях, більш схильні до розладів поведінки, але точні причини були невідомі.

naviny.by